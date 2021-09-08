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Весившая 254 килограмма женщина нашла хобби и сбросила 101 килограмм за год

Весившая 254 килограмма британка занялась плаванием и похудела на 101 килограмм за год
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Фото: Kathleen Wotton / Reach plc.

Весившая 254 килограмма 48-летняя Кэтлин Вутон из Великобритании сбросила 101 килограмм за год благодаря тому, что нашла новое хобби. Об этом сообщает Daily Mirror.

Вутон страдает от синдрома гипермобильности суставов, остеоартрита и липедемы. Британке было трудно самостоятельно передвигаться, ей также требовалась постоянная помощь, чтобы переодеться и завязать шнурки. Из-за проблем с передвижением женщина редко выходила из дома и сильно переживала, что пропускает все семейные праздники и редко видит родных.

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Однажды сестра Вутон предложила ей присоединиться к группе людей, плавающих на открытой воде. Когда британка впервые вошла в воду, на ее глазах появились слезы. «Я плакала, потому что мне было стыдно за то, как я выглядела и чувствовала себя. Когда я вошла в воду, в моей голове как будто рассеялся плотный туман, и я почувствовала, что мое тело снова движется. Невероятное ощущение», — рассказала она.

С того дня британка начала регулярно плавать, и за год потеряла 101 килограмм. Плавание также помогает Вутон на время избавиться от боли в суставах. «Я просто хочу жить. Я хочу сбросить вес. Я не хочу худеть, чтобы быть стройной, дело не в том, как я выгляжу. Я считаю, что каждое тело прекрасно», — отметила она.

Помимо плавания, Вутон начала следить за своим питанием — она старается есть регулярно и не переедать.

Британка добавила, что она невероятно гордится собой и своими достижениями. Она даже выложила фотографию в купальнике в социальные сети и получила множество позитивных комментариев.

Ранее сообщалось, что 36-летняя Рошни Чаттерджи из Калькутты, Индия, сбросила 22 килограмма за семь месяцев карантина, поделилась своим методом похудения и решила стать фитнес-тренером. Индианка изменила пищевые привычки: отказалась от сладкого и нездоровой пищи и начала пить много воды.


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