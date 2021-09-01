216-килограммовый мужчина стал веганом, похудел на 89 килограммов и оздоровился

48-летний Марк Хендерсон из Великобритании стал веганом, похудел на 89 килограммов и оздоровился. Об этом сообщает Plant based news.

По словам Хендерсона, отца четверых детей, большую часть жизни он страдал от лишних килограммов, а его максимальный вес достигал 216 килограммов. Мужчина перешел на растительную диету после сердечного приступа. «Врачи не были уверены, что я выживу. Они сказали, что мой организм, скорее всего, не справится с еще одним приступом, потому что он находится на пределе возможностей», — рассказал британец.

Мужчина также страдал от множества хронических заболеваний: у него была аритмия, венозная недостаточность, апноэ сна, сильные боли в суставах, псориаз, покрывающий 60 процентов кожи, и преддиабетное состояние. Именно страх за здоровье побудил британца изменить пищевые привычки.

За два года веганства он сбросил 89 килограммов и, как он утверждает, избавился от заболеваний. «Мне больше не нужны лекарства и регулярные посещения кардиолога и других врачей», — сказал Хендерсон. Он добавил, что, помимо пользы для здоровья, растительная диета помогает спасти животных.

Британец завел Youtube-канал и начал вести страницы в Instagram и Facebook, посвященные веганству. Со временем к нему присоединилась жена и четверо детей, которые также перешли на растительную пищу.

Ранее сообщалось, что весивший 158 килограммов житель американского муниципалитета Крэнберри, штат Пенсильвания, похудел на 86 килограммов благодаря уговору с детьми. Согласно уговору, американец копил на банковском счете сумму для поездки в отпуск для всей семьи, но за каждый день, когда они не занимались спортом по меньшей мере 20 минут, он должен был снимать часть денег со счета.