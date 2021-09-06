Женщина похудела на 22 килограмма за семь месяцев и решила стать фитнес-тренером

36-летняя Рошни Чаттерджи из Калькутты, Индия, сбросила 22 килограмма за семь месяцев карантина, поделилась своим методом похудения и решила стать фитнес-тренером. Об этом сообщает The Times of India.

Чаттерджи рассказала, что набрала вес после рождения дочери. Ситуацию усугубляла грыжа межпозвоночного диска, из-за которой индианка не могла полноценно двигаться. «Я весила так много, и у меня так сильно болела спина, что я не могла гулять с дочерью», — рассказала она.

Женщина добавила, что у нее не было никакой мотивации худеть, и со временем она даже перестала обращать внимание на большой вес. Индианка заедала стресс и годами питалась вредной пищей. Переломный момент настал, когда ее пристыдили за полноту во время похода в паб. «Меня так это оскорбило, и я поняла, что пора что-то менять», — вспомнила Чаттерджи.

Индианка изменила пищевые привычки: отказалась от сладкого и нездоровой пищи и начала пить много воды. На завтрак она съедала овсяную кашу с фруктами, а на обед — 150 граммов куриной грудки с коричневым рисом и овощным салатом. Она ужинала рыбой на гриле и овощами. Во время перекуса Чаттерджи съедала орехи и запивала их зеленым чаем.

Поскольку тренажерные залы были закрыты из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, индианка тренировалась дома и занималась по видеоурокам. Каждое утро она выполняла кардио- и силовые упражнения. Перед занятием она выпивала чашку черного кофе без сахара, а после — завтракала.

Тем, кто хочет похудеть, Чаттерджи советует создать четкий и реалистичный план питания и тренировок, набраться терпения и настроиться на длительную работу над собой и своими привычками. Она убеждена, что главное на пути к здоровому и красивому телу — регулярные фитнес-тренировки. Индианка даже планирует стать тренером и помогать желающим измениться. «Будьте честны с собой и последовательны, и тогда вы увидите результаты», — заключила она.

Ранее сообщалось, что 48-летний Марк Хендерсон из Великобритании стал веганом, похудел на 89 килограммов и оздоровился. Мужчина перешел на растительную диету после сердечного приступа.