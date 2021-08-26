Юноша сбросил 40 килограммов без посещения спортзала и раскрыл секрет успеха

Индиец рассказал о похудении на 40 килограммов за восемь месяцев без посещения спортзала

19-летний Каран Ахуджа из индийского города Фаридабад, штат Харьяна, сбросил 40 килограммов за восемь месяцев и поделился секретом успешного похудения. Об этом сообщает The Times of India.

Ахуджа рассказал, что долгое время страдал из-за избыточного веса и даже сталкивался с издевательствами и унижениями в школе. Максимальный вес индийца достигал 128 килограммов. Однажды юноша решил бросить себе вызов и изменить образ жизни — он планировал похудеть без посещения спортзала.

Первые изменения начались, когда индиец начал гулять по три часа в день. Так Ахуджа сбросил 30 килограммов за четыре месяца. Затем он снизил нагрузку, стал ходить по два часа и за следующие четыре месяца скинул еще 10 килограммов.

Все это время Ахуджа съедал на завтрак четыре-пять печений и запивал их молоком. Он обедал и ужинал тремя пшеничными лепешками с творогом с овощами или бобовыми. Перед тренировкой юноша выпивал большой стакан молока с молотым миндалем, а после съедал фрукты с вареными яйцами и омлетом и также запивал все молоком. «Я не употреблял никаких низкокалорийных продуктов, я просто перестал есть нездоровую и сладкую пищу», — сказал индиец.

Недавно молодой человек начал тренироваться дома: он делает 35 отжиманий, 30 подтягиваний, 25 повторений упражнений на трицепс, растяжку, кардиоупражнения и 40 секунд стоит в планке.

Тем, кто хочет похудеть, Ахуджа советует ограничить потребление нездоровой пищи, готовой еды, полуфабрикатов и сладостей. «Я понял, что в мире нет ничего невозможного. Я был в отчаянии, у меня не было ни желания, ни стремления стать стройным, однако в прошлом году, когда я наконец-то осознал, что мне нужно, наконец, похудеть, все изменилось», — заключил он.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Мумбаи похудел на 17 килограммов за полгода и раскрыл секрет успеха. Он начал заниматься спортом и исключил из рациона углеводы.