99-килограммовый мужчина похудел на 17 килограммов и раскрыл секрет успеха

Житель индийского города Мумбаи похудел на 17 килограммов за полгода и раскрыл секрет успеха. Об этом сообщает издание Times of India.

Бывший футболист Адиш Маити набрал лишний вес из-за неправильных пищевых привычек и нездорового образа жизни. Со временем он стал весить 99 килограммов.

Индийца начал беспокоить ущерб, который лишний вес наносил его здоровью, поэтому он решил изменить образ жизни. Маити начал заниматься спортом и исключил из рациона углеводы.

«Мой покойный отец Бхаскар Маити был легендарным футболистом и всегда вдохновлял меня. Он занимался спортом каждый день, даже несмотря на солидный возраст. Поэтому я начал ежедневно делать упражнения, в том числе выполнять силовые тренировки», — сказал индиец. Он ежедневно ходит в спортзал, где выполняет 45-минутные высокоинтенсивные интервальные тренировки. В результате он похудел на 17 килограммов и стал весить 82 килограмма.

На завтрак мужчина съедает три отварных яйца и сто граммов папайи. На обед — одну ржаную лепешку с пряным куриным фаршем. Ужинает спортсмен 300 граммами куриного филе.

Перед тренировкой индиец съедает 50 граммов мюсли с добавлением 40 граммов сывороточного протеина и творог. Иногда он позволяет себе блюда китайской кухни.

Главным секретом похудения Маити считает силовые тренировки. Важную роль играет и дефицит калорий. Он рекомендует не торопиться похудеть, чтобы снижение веса было здоровым, а также не ставить себе краткосрочных целей. Мужчина с детства любит заниматься спортом, поэтому у него нет проблем с мотивацией. Индиец поставил себе цель снизить уровень телесного жира до 10 процентов.

Ранее сообщалось, что весивший 110 килограммов житель индийского города Мумбаи похудел на 25 килограммов за девять месяцев. Он пересмотрел рацион и начал заниматься спортом каждый день.