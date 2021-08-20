110-килограммовый студент похудел на 25 килограммов и раскрыл секрет успеха

Индиец похудел на 25 килограммов за девять месяцев и раскрыл диету и систему тренировок

Весивший 110 килограммов житель индийского города Мумбаи похудел на 25 килограммов за девять месяцев. На секрет его успеха обратило внимание издание Times of India.

18-летний студент-медик Сидхант Викаш Палкар весил 110 килограммов. Он понял, что лишний вес оказывает негативное влияние на его повседневную жизнь и здоровье, также Палкар устал от того, что постоянно был объектом шуток. Индиец решил изменить образ жизни: начал придерживаться диеты и разработал систему тренировок.

Он пересмотрел рацион и начал заниматься спортом каждый день. Палкар стал придерживаться системы интервального голодания, поэтому на завтрак он не ест ничего. Обедает индиец домашней едой, которую готовит его мать. Как правило, это две лепешки, миска овощного рагу и творога. На ужин индиец также выбирает легкую и здоровую пищу. Чаще всего он съедает небольшую миску супа-пюре из бобовых с рисом и салатом.

Перед тренировками он не ест ничего, а после — банан или протеиновый батончик. Иногда Палкар позволяет себе любимую еду: плов с курицей, пиццу или кебабы. Он полностью отказался от фастфуда и газированных напитков.

Спортивные тренировки он начинал с ежедневных прогулок по пять-шесть километров и 15-минутной тренировки, направленной на сжигание жира. «Похудение — это всегда правильный баланс диеты и упражнений. Если сфокусироваться только на одном аспекте и проигнорировать остальные, будет сложнее добиться результата. Важно быть последовательным и не позволять себе расслабляться слишком часто», — пояснил индиец. В результате за девять месяцев он похудел на 25 килограммов.

Палкар отметил, что сохранять мотивацию ему помогает просмотр старых своих фотографий и сравнение их с новыми. Главный урок, который он вынес из своего похудения — никогда не сдаваться.

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Локерби сбросила 63 килограмма за семь месяцев и поделилась своим методом похудения. Она отказалась от вредной еды и начала следовать диете.