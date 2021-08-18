Женщина сбросила 63 килограмма за семь месяцев и рассказала о методе похудения

Жительница шотландского города Локерби сбросила 63 килограмма за семь месяцев и поделилась своим методом похудения. Об этом сообщает Daily Mail.

45-летняя Сара Армстронг (Sara Armstrong) начала набирать вес из-за фибрамиалгии — хронического заболевания, которое вызывает боль во всем теле. Кроме того она страдала астмой, ходила с тростью и потому считала, что не может заниматься спортом.

После начала пандемии COVID-19 Армстронг располнела еще больше — ее вес достиг 146 килограммов. Поворотной точкой в ее жизни стал момент, когда ей доставили купленную в интернете одежду, и она не смогла влезть в обновки. Армстронг рассказала, что в этот момент ее «как будто ударило об стену», и она поняла, что нужно что-то менять.

Новый карантин, начавшийся в ноябре 2020 года, Сара решила использовать как возможность изменить себя. Она отказалась от вредной еды и начала следовать диете. «Я стала питаться строго по три раза в день и позволяла себе только один перекус», — рассказывает Армстронг.

После месяца диеты, состоявшей в основном из овощей и салатов, она купила беговую дорожку и эллиптический тренажер и начала регулярно заниматься спортом.

Первые результаты Армстронг смогла оценить, когда ей пришлось пойти в магазин за новой одеждой, так как старая стала велика. Вскоре она смогла снова играть с внуками и перемещаться без трости. Впоследствии ей стало велико обручальное кольцо, и Саре пришлось заказать новое.

С ноября 2020-го до мая текущего года женщине удалось сбросить 63 килограмма. Она перестала страдать от хронических болей, и приступы астмы стали случаться у нее намного реже.

«Теперь я полна жизни! Некоторые знакомые не узнают меня, когда встречают на улице. Я как будто вернулась назад во времени», — поделилась впечатлениями Армстронг.

Ранее сообщалось, что женщина из английского графства Дербишир похудела на 44 килограмма. Сбросить вес она решила после того, как увидела себя на семейной фотографии в компании родных.