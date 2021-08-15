Британка исключила любимое блюдо из рациона и похудела на 60 килограммов

Жительница Лондона Эллен Дэвис (Ellen Davies), весившая 120 килограммов, сбросила половину своего веса, исключив несколько продуктов из своего рациона, пишет The Mirror.

Дэвис осознала необходимость перемен во внешности, когда не влезла в выпускное платье мечты. Она всю жизнь пыталась похудеть, но вес только прибавлялся и к 16 годам достиг 120 килограммов. В 2016 году, готовясь к выпускному, девушка не нашла ни одного подходящего платья в магазине. В тот день она твердо решила посетить врача и начать борьбу с лишним весом.

У британки диагностировали синдром поликистозных яичников, который угрожал возможности быть матерью. Для решения проблем врачи посоветовали девушке начать программу похудения. Сначала она сменила рацион: уменьшила количество сладостей, закусок, а также стала есть меньше мяса, отдавая предпочтение рыбе. Дэвис отказалась от любимых булочек с сосиской и вместо них употребляет протеиновый коктейль. Через полгода она смогла перейти на вегетарианство. Не забывает девушка и про спортзал. Она занимается спортом пять раз в неделю. В итоге вес уменьшился на 60 килограммов.

Вес упал вдвое через год стараний. Несмотря на похудение, девушка осталась с дряблой кожей и в итоге сделала подтяжку живота. «В течение года я потеряла более половины своего веса, во что не могла поверить. Мой размер наконец-то уменьшился, и я начала чувствовать себя уверенно», — уточнила 21-летняя Дэвис.

Ранее жительница английского города Ливерпуль, Великобритания, Тори Вайт изменилась до неузнаваемости после того, как сбросила 50 килограммов за девять месяцев. В 2020 году девушка приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Ливерпуль 2020» и заняла второе место.