Женщина увидела себя на фотографии и похудела на 44 килограмма за семь месяцев

32-летняя Скарлетт Стивенс (Scarlett Stevens) из английского графства Дербишир, Великобритания, сбросила 44 килограмма за семь месяцев после того, как увидела себя на семейной фотографии. Свою историю она рассказала Daily Mirror.

Стивенс отмечала Рождество с родственниками. Все члены семьи договорились надеть пижамы, и Скарлетт поняла, что у нее самый большой размер. На общей фотографии она тоже была крупнее всех. Тогда Стивенс решила, что хочет поменять образ жизни и похудеть не только ради внешних изменений, но и для того, чтобы как можно больше времени проводить с шестилетней дочерью и наблюдать за тем, как она растет и взрослеет.

Скарлетт рассказала, что она работала допоздна и поздно ужинала. «Помимо больших размеров порций, для меня большой проблемой было печенье — я съедала четыре или пять штук утром, а затем столько же днем с чашкой чая», — сказала Стивенс. Она добавила, что никогда не была стройной, но с годами поправлялась все больше. Ее максимальный вес составлял 122,4 килограмма.

Стивенс начала регулярно питаться, не пропуская завтрак. Она отказалась от готовой еды и полуфабрикатов и готовит самостоятельно, завтракает йогуртом и фруктами, а обедает салатом или сэндвичем из цельнозернового хлеба. На ужин она готовит жаркое или ризотто. «Печенье я ем только время от времени. Вместо пачки в день, как раньше, съедаю одну-две штучки в неделю», — призналась Стивенс.

Она занимается спортом и ходьбой вместе с матерью. По словам Стивенс, после похудения она стала более уверенной в себе и начала носить яркую одежду, не боясь, что на нее обратят внимание.

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Фолкерк похудела на 77 килограммов после того, как увидела себя на фотографии с вечеринки и поняла, что пора менять образ жизни. Еще одним мотивирующим фактором стало ее желание стать матерью.