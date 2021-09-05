Девушка сходила на свидание с фитнес-тренером и кардинально изменила жизнь

Британка Робертс похудела на 57 килограмм после свидания с тренером в фитнес-зале

Жительница Великобритании Ребекка Робертс (Rebecca Roberts) сходила на свидание с фитнес-тренером и решила кардинально изменить свою жизнь. Вскоре девушка похудела на 57 килограмм. О ее преображении сообщает Liverpool Echo.

Робертс познакомилась с кавалером Полом (Paul) в дейтинг-сервисе Plenty of Fish в 2016 году. На тот момент девушка ростом 195 сантиметров весила почти 190 килограмм. Бывшая регбистка набрала лишний вес после серьезной травмы спины: ей пришлось бросить любимый спорт и ограничить физическую активность.

Пол пообещал Робертс помочь с проблемами со спиной, поэтому их первая встреча прошла в тренажерном зале. «Он подумал, что я довольно сильна, и у меня есть потенциал», — вспомнила девушка.

Чтобы сбросить лишний вес, бывшая регбистка снова начала набирать форму по индивидуальной программе.

«Я выходила каждое утро и совершала 45-минутную прогулку быстрым шагом натощак перед завтраком и подсчитывала свои калории. Я продолжала угощать себя каждый день и делила потребляемые калории на две части: 80 процентов из хорошей здоровой пищи и примерно 20 процентов из лакомств», — сказала Робертс. Она добавила, что каждый день ела шоколад, который утолял ее тягу к вредной пище.

По словам 26-летней девушки, при похудении важно не морить себя голодом и не ограничивать себя в любимой еде. Она считает, что лучше потреблять эти продукты, но в умеренных количествах.

В настоящий момент героиня истории намеревается принять участие в конкурсе «Самая сильная женщина мира». Для этого Робертс, помимо кардио, трижды в неделю ходит на силовые тренировки, каждая из которых может длиться по пять-шесть часов.