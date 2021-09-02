115-килограммовый мужчина похудел на 40 килограммов и раскрыл секрет успеха

Весивший 115 килограммов житель индийского города Ченай, штат Тамилнад, похудел на 40 килограммов за пять месяцев. На секреты его успеха обратило внимание издание Times of India.

29-летний Гунджан Джха набрал лишний вес из-за нездорового образа жизни и напряженного рабочего графика. На пике он весил 174 килограмма и выглядел заметно старше своего настоящего возраста. Из-за этого у мужчины настолько снизилась самооценка, что он не мог смотреть на свое отражение в зеркале. Когда ему перестала подходить одежда даже самых больших размеров, индиец понял, что пора менять образ жизни.

Теперь на завтрак он ест сезонные фрукты или фруктовый салат и пару фиников. На обед индиец предпочитает две лепешки с зелеными овощами или супом-пюре из бобовых, а также творог без сахара и огуречный салат. Ужин, как правило, состоит из лепешки с карри из зеленых овощей или вегетарианского супа.

Индиец подчеркнул, что он ужинает около семи часов вечера и старается не ложиться спать на голодный желудок.

По утрам Джха в течение часа ходит пешком, вечером 45 минут катается на велосипеде, а перед сном снова отправляется на часовую прогулку. Он подчеркнул, что старается повышать скорость ходьбы. Сначала он проходил четыре километра за час, а теперь стал за то же время проходить восемь километров.

Индиец перестал пользоваться велосипедом или автомобилем, чтобы добраться до расположенных в пределах пешей досягаемости мест.

Перед тренировками индиец съедает яблоко и выпивает стакан воды, а после — два отварных яйца. Кроме того, раз в неделю он позволяет себе курицу гриль. При этом мужчина полностью отказался от вредной пищи, белого риса и рафинированного сахара.

Джха подчеркнул, что его семья поддерживала его стремление похудеть, и это помогало ему сохранять мотивацию.

Ранее сообщалось, что 48-летний Марк Хендерсон из Великобритании стал веганом, похудел на 89 килограммов и оздоровился. Мужчина перешел на растительную диету после сердечного приступа.