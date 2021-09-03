Девушка похудела на десятки килограммов из мести бывшему парню и прославилась

Девушка сбросила десятки лишних килограммов в отместку бывшему парню и прославилась в сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница TikTok с никнеймом kiki_ldn_ разместила короткий ролик, в котором показала свои фото до и после похудения. Так, сперва на кадрах появились снимки героини материала, сделанные в 2019 году. На них она запечатлена в розовом корсетном топе и полупрозрачных брюках бордового цвета. Видно, что раньше у девушки был объемный живот и двойной подбородок.

Затем героиня материала продемонстрировала свежие фото: на одном из них она позирует в черной спортивной форме в тренажерном зале, демонстрируя стройные ноги и подтянутые ягодицы, а на другом — в облегающем мини-платье такого же цвета. «Я была девушкой, которую он не хотел, поэтому я стала девушкой, которую он никогда не получит», — гласит подпись на кадрах.

Публикация стала вирусной и набрала почти 770 тысяч просмотров и 40 тысяч лайков. Комментаторы оценили преобразившуюся внешность девушки. «Королева», «Я живу ради таких видео», «Боже, вау! Так держать», «Ты прекрасна при любом весе», «Ты прямо светишься», — высказывались они.

В августе женщина сбросила 40 килограммов ради любимого платья и показала результат. Масса тела 41-летнего фармацевта из Бристоля Сильвии Себок (Szilvia Sebok) составляла 100 килограммов. Когда привычный размер джинсов оказался ей мал, женщина приняла решение похудеть. Для этого она начала соблюдать строгую диету.