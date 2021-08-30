Женщина сбросила 40 килограммов ради любимого платья и показала результат

Жительница Великобритании сбросила 40 килограммов за несколько месяцев карантина, который вводился в стране из-за вспышки коронавируса, и показала результат. Ее историю и фотографии публикует Daily Star.

Масса тела 41-летнего фармацевта из Бристоля Сильвии Себок (Szilvia Sebok) составляла 100 килограммов. По словам женщины, она никогда не обращала внимания на свою внешность и не стремилась похудеть.

В один из дней во время шопинга героиня материала решила примерить новые джинсы и выяснила, что привычный размер оказался ей мал. Этот случай послужил мотивацией для британки сбросить лишние килограммы. «Внезапно мне стало не по себе в магазине, и я осознала, что должна измениться», — призналась женщина.

Вернувшись домой, Себок достала из шкафа любимое синее платье облегающего кроя, которое не носила много лет из-за того, что оно стало ей мало, и повесила его на дверцу.

В течение следующих месяцев британка соблюдала строгую диету, состоящую из овощей и рыбы, а также навсегда отказалась от фастфуда. Кроме того, она купила гребной тренажер и ежедневно занималась спортом во время просмотра телевизора.

Усилия Себок принесли результат: женщине удалось похудеть до 60 килограммов. «В тот день я просто сказала себе, что обязана вновь носить это платье. И теперь оно мне как раз. Я очень собой горжусь», — заключила она.

В июле стало известно о девушке, которая страдала из-за комплексов по поводу внешности и похудела на четыре размера за полгода. 18-летняя Изобель Морри (Isobel Morrey) из Англии рассказала, что начала стыдиться своего веса в 11 лет. Тогда девушка возненавидела собственное тело из-за безответной любви: она призналась в своих чувствах мальчику, который ей нравился, а тот ответил ей: «Заткнись, кит».