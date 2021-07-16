Девушка страдала от безответной любви и похудела на четыре размера за полгода

Жительница Англии страдала из-за комплексов по поводу внешности и похудела на четыре размера за полгода. Соответствующий материал публикует The Sun.

18-летняя Изобель Морри (Isobel Morrey) рассказала, что начала стыдиться своего веса в 11 лет. Героиня материала возненавидела собственное тело из-за безответной любви: она призналась в своих чувствах мальчику, который ей нравился, а юноша ответил ей: «Заткнись, кит». «Тогда это опустошило и разрушило меня. Забавно, что годами позже он начал мною интересоваться и делать комплименты, это мне польстило, но я проигнорировала сообщения», — вспомнила Морри.

В 2020 году во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, девушка проплакала несколько дней подряд, после чего приняла решение изменить свой рацион. Она начала потреблять здоровую пищу и практиковать интервальное голодание 5:2. Такой тип питания предполагает, что в течение пяти дней человек не ограничивает себя в калориях и выборе блюд, а в оставшиеся два «голодных» дня он потребляет около 25 процентов от индивидуальной нормы калорий (примерно 500-600 калорий).

Согласно материалу, через шесть месяцев девушка, которая раньше регулярно втягивала живот, чтобы казаться стройнее, преобразилась. Морри убеждена, что похудение изменило ее жизнь, и она впервые без стеснения надела бикини. «Все мои друзья говорят, что я будто вышла из скорлупы и стала увереннее, чем когда-либо. Теперь могу носить что угодно, например, самые сумасшедшие и короткие вещи», — заключила она.

В январе девушка устыдилась своего тела на пляже и сбросила 40 килограммов за полгода. 24-летняя Селин Чичек (Selin Cicek) записалась в тренажерный зал, отказалась от сахара, соков и других сладких напитков, перестала заказывать еду в ресторанах быстрого питания и перешла на интервальное голодание.