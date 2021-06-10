Мечтающей уменьшить грудь девушке предложили операцию в обмен на голое фото

Девушка с подросткового возраста мечтала уменьшить размер груди и оскорбилась, когда ей предложили оплатить операцию взамен на откровенные фото. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

24-летняя Фиби Роджерс (Phoebe Rodgers) из города Спалдинга, Линкольншир, рассказала, что многие друзья завидуют ее груди десятого размера, не понимая того, как она страдает из-за регулярной боли в спине, сложностей в выборе одежды и нежелательного мужского внимания.

Когда героиня материала обратилась к своему врачу за советом по поводу операции по уменьшению объема бюста, специалист посоветовал ей похудеть. Девушка начала правильно питаться и заниматься спортом. Ей удалось сбросить почти 20 килограммов, однако грудь все равно доставляла дискомфорт.

Более того, кожа девушки обвисла, что негативно отразилось на ее самооценке. Это побудило Роджерс самостоятельно заработать средства на операцию. Она начала активно вести страницы в соцсетях и общаться с пользователями сети на тему большой груди, объясняя им, как трудно жить с таким размером.

«К сожалению, парней не волнуют такие тонкости, им интересна просто грудь. Я каждый день получаю сообщения от мужчин, которые хвалят мой бюст. Хуже всего, когда они пишут: "Я сделаю пожертвование на операцию, если ты пришлешь мне фотографию своих сисек". Это происходит постоянно. (...) В такие моменты я ненавижу свою грудь. Это так унизительно», — призналась героиня материала.

Роджерс поделилась, что еще в школе над ней начали издеваться сверстники: они думали, что девушка подкладывает вату в свой бюстгальтер. Более того, она неоднократно подвергалась домогательствам на вечеринках. «В клубах парни просто подходили ко мне, хватали меня за грудь — от этого я чувствовала себя никчемной», — добавила девушка.

Она отметила, что чувствует себя несчастной из-за тяжелой груди, поэтому сделает все возможное, чтобы как можно скорее накопить деньги на операцию в заграничной клинике. «Эта операция изменила бы мою жизнь. Было бы так здорово проснуться утром, посмотреть на себя в зеркало и быть довольной отражением. Я хочу начать жить своей жизнью», — заключила Роджерс.

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