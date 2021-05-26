Подросток потратила сотни тысяч рублей на уменьшение груди из-за внимания мужчин

Девушка страдала из-за чрезмерного внимания со стороны мужчин и потратила сотни тысяч рублей на операцию по уменьшению груди. Соответствующий материал публикует Daily Star.

18-летняя жительница Вашингтона Лилли Маки (Lilli Maki) рассказала, как мучилась из-за резко увеличившейся груди в подростковом возрасте. По ее словам, она доставляла ряд неудобств: постоянные боли в спине, излишнее внимание окружающих, издевательства со стороны сверстников и сложности с физическими нагрузками.

В возрасте 16 лет героиня материала начала просить родителей дать ей согласие на процедуру по уменьшению груди, поскольку возненавидела свое тело. Спустя год Маки сделала операцию стоимостью семь тысяч фунтов стерлингов (727 тысяч рублей) и уменьшила бюст размера 28EE (пятый размер с обхватом 90–92 сантиметра) до 28B (второй размер с обхватом 84–86 сантиметров). Девушка подчеркнула, что сейчас чувствует себя «совершенно новым человеком, потому что в буквальном смысле избавилась от груза».

«Большая грудь сделала из меня мишень для нежелательного внимания, особенно со стороны взрослых мужчин. Они пытались быть дружелюбными и говорили, что я выгляжу очень зрелой для своего возраста. Я помню, что была объектом всех шуток — сверстники издевались надо мной из-за моих форм», — поделилась американка.

После операции Маки начала вести активный образ жизни и смогла себя полюбить. Мои самооценка и уверенность — лучшие подарки, которые я получила после уменьшения груди», — заключила она.

В январе телезвезда рассказала о мучениях из-за большой груди и жизни после операции. 26-летняя Клелия Теодору (Clelia Theodorou) призналась подписчикам, что прибегла к пластической операции еще в 19 лет, поскольку ненавидела свой бюст. Знаменитость страдала от перенапряжения шеи и головной боли.