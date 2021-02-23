Врач рассказал о новом тренде в пластической хирургии

Пластический хирург Дмитрий Саратовцев рассказал, почему все большее число женщин хочет уменьшить грудь. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Рассуждая о новом тренде, врач отметил, что часто запрос на уменьшение поступает от пациенток с пышной грудью, которая после беременности или вскармливания подвергается птозу — опущению молочных желез. В таком случае при помощи операции женщины пытаются не только уменьшить размер, но и восстановить форму, пояснил хирург.

С просьбой уменьшить грудь также обращаются пациентки, установившие ранее чересчур большие силиконовые импланты, которые провоцируют боли в спине и мешают полноценно заниматься спортом. Кроме того, за помощью пластического хирурга обращаются женщины с гигантомастией — врожденной патологией, при которой молочные железы могут быть больше шестого размера.

По словам Саратовцева, есть и другие причины, по которым пациентки решаются на редукционную маммопластику. Среди них — прение кожи и повышенная потливость.