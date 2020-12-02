Раскрыты изменения моды на женскую грудь по годам

Журналисты раскрыли изменения моды на женскую грудь в течение десятилетий, передает The Sun.

Согласно материалу, в 40-х годах прошлого века женщины отказались от корсетов в пользу бюстгальтера. В то время стали популярны открытки с изображением моделей в белье, у которых был идеальный, по мнению общественности, бюст — достаточно большой и заостренный. Такая же тенденция сохранилась и в 1950-е годы, когда женщины начали вшивать в белье специальные подкладки.

В 60-е годы широкую известность получила певица Твигги (Twiggy), которая породила вкус к мальчишеским фигурам с маленькой грудью — эта мода продолжилась и в последующее десятилетие. Однако в 1980-х все изменилось: внимание мужчин переключилось на большой бюст. Тогда же популярность набирали пластические операции по увеличению груди.

Отмечается, что в 90-х общественность разделилась на два лагеря: некоторые восхищались небольшой грудью, как у супермодели Кейт Мосс, а другие предпочитали пышную грудь, которую часто демонстрировали знаменитости, надевая наряды с глубоким декольте. В то время трендовыми стали круглые импланты — с их помощью удавалось добиться упругого бюста.

В 2000-х пластические операции набирали все большую популярность, что и привело к моде на грудь чересчур больших размеров. Однако в следующем десятилетии женщины начали массово избавляться от огромных имплантов, чтобы их бюст выглядел более натурально.

По информации издания, сейчас женщины предпочитают иметь грудь, пропорциональную другим параметрам фигуры. Пациентки приходят к врачам с желанием добиться естественных и женственных форм, а именно — широких бедер, тонкой талии и округлой груди.

В июне управляющая Институтом пластической хирургии Ксения Дельник назвала самый популярный размер ненастоящей груди у россиянок. Она также отметила, что женщины перестали обращаться к медикам за экстремальным увеличением груди, предпочитая сохранить ее анатомическую форму.