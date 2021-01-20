Телезвезда рассказала о мучениях из-за большой груди и жизни после операции

Британская телезвезда и актриса уменьшила размер груди с помощью хирургического вмешательства и рассказала о мучительной жизни с крупными формами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

26-летняя Клелия Теодору (Clelia Theodorou) призналась подписчикам, что прибегла к пластической операции еще в 19 лет, поскольку ненавидела свой бюст. По словам знаменитости, она мучалась от перенапряжения шеи и головной боли. «Я не могла купить красивое белье, бикини и многие платья из-за своей груди — это было пыткой», — объяснила звезда.

Вдобавок героиня материала подчеркнула, что процедура по уменьшению бюста была дорогостоящей, однако она «стоила каждого пенни». Точную стоимость операции она не раскрыла.

Клелия Теодору — британская актриса и звезда реалити-шоу «Единственный путь — это Эссекс». Знаменитость также участвует в съемках различных брендов в качестве модели. На ее страницу в Instagram подписаны 169 тысяч человек.

Ранее в январе модель Victoria's Secret раскрыла правду о пластике в ответ на вопросы про грудь. Шведско-австралийская модель Келли Гейл заявила, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов для улучшения фигуры. Отмечается, что манекенщица неоднократно опровергала слухи о хирургических вмешательствах.