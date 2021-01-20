Модель Victoria's Secret раскрыла правду о пластике в ответ на вопросы про грудь

Шведско-австралийская модель и одна из «ангелов» Victoria's Secret Келли Гейл заявила, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов для улучшения фигуры. На ее ответ комментаторам в Instagram-сторис обратили внимание в Daily Mail.

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Так, на вопрос поклонника о том, увеличивала она грудь или нет, 25-летняя манекенщица ответила: «Неправда. У меня большая грудь, она настоящая». Другой фанат поинтересовался тем, какой у Гейл размер бюста. «Я не уверена в том, какой у меня настоящий размер, но я ношу 32C, потому что мне в нем удобно», — высказалась знаменитость.

В материале отмечается, что модель неоднократно опровергала слухи о хирургических вмешательствах. Например, осенью 2020 года ее уже спрашивали об увеличении груди, на что она ответила, что не прибегала к пластике и почти уверена в том, что ей это не понадобится.

Ранее в январе певица Дженнифер Лопес раскрыла правду о пластике в ответ на вопросы про ее молодость. Обсуждение развернулось под постом, в котором звезда рекламировала новую маску для лица из собственной косметической линии. Так, поклонники поставили под вопрос эффективность средства и обвинили знаменитость в применении ботокса. Однако 51-летняя исполнительница опровергла слухи о пластике.