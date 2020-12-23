Модель раскрыла способ заставить себя заниматься спортом вопреки лени

Шведско-австралийская модель и одна из «ангелов» Victoria's Secret Келли Гейл раскрыла способ заставить себя заниматься спортом вопреки лени. На сторис в ее Instagram-аккаунте обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенном в сети кадре 25-летняя знаменитость запечатлена в сером спортивном топе и легинсах во время занятий спортом. «Выполняю свои тренировки по плану. Когда мне лень заниматься спортом, я использую заранее отснятые видео с упражнениями», — подписала она публикацию. По словам манекенщицы, когда она пересматривает ролики, где занимается тяжелой физической нагрузкой ради достижения стройной фигуры, ее мотивация повышается.

В материале отмечается, что непосредственно перед модными показами Гейл увеличивает интенсивность упражнений во время ежедневных занятий с персональным тренером.

Кроме того, в одном из интервью звезда рассказала, что старается придерживаться сбалансированного и «чистого» рациона питания. «Утром я пью зеленый сок из капусты, шпината, сельдерея, огурца, двух лимонов и большого количества имбиря», — поделилась она.

В июле 45-летняя актриса Дрю Бэрримор раскрыла секрет стройного тела как в 20 лет. Знаменитость призналась, что уделяет по часу в день занятиям по пилатесу четыре раза в неделю, а также избегает потребления калорийной пищи.