Беременную невесту российского миллиардера обругали за фото c оголенной грудью

Невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова опубликовала фото в откровенном образе и подверглась критике со стороны пользователей сети. Снимок появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре модель позирует без бюстгальтера рядом с кроватью. 34-летнюю знаменитость запечатлели в кружевном белье из прозрачной ткани и белом кроп-топе, который оголяет ее грудь. Перминова в одной руке держит халат, а второй прикрывает обнаженный бюст.

Автором съемки выступил фотограф под никнеймом @eugenebrawa.

Подписчики обругали внешний вид манекенщицы в комментариях под постом. По мнению фанатов, она слишком часто публикует откровенные снимки. «Зачем же вы так часто обнажаетесь, на всю страну себя голую показываете, да еще и беременной», «Извините, но лучше было бы остановиться и любоваться индивидуально», «Странное фото. Может я старомодна, но полуголая грудь сюда не пишется», — писали поклонники.

Ранее в январе Елену Перминову уже критиковали за фото в прозрачном белье. Она сфотографировалась в зеркале в рубашке с объемными рукавами и комплекте, через который просвечивается ее грудь. Ее образ дополнила маленькая сумка Jacquemus в тон наряда.

Пара уже воспитывает троих детей — двух сыновей Егора и Никиту и дочь Арину. 61-летний предприниматель в январе 2020 года сделал предложение Перминовой спустя 15 лет отношений.