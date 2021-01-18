Беременная невеста российского миллиардера снялась на пляже в купальнике

Невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова порадовала фанатов откровенной фотографией в соцсетях. Снимок появился на ее странице в Instagram.

34-летняя беременная модель позирует, опираясь одной ногой на шезлонг, в черном купальнике и очках того же цвета. Ее запечатлели на пляже на фоне скал. На размещенных кадрах манекенщица распыляет на кожу солнцезащитный спрей.

Автором съемки выступил фотограф под никнеймом @eugenebrawa.

Подписчики восхитились внешним Перминовой в комментариях под опубликованными фотографиями. «Какая вы умница!», «Тропическая открытка», «Очень красивая», «Моя любимая серия», «Красоточка», «Прекрасное фото, поздравляю тебя еще раз!», «Лена, обожаю вас», — высказывались поклонники.

Ранее в январе Елена Перминова снялась в откровенном наряде на яхте. Ее сфотографировали на борту в плавках и полупрозрачном платье, через которое просвечивает грудь.