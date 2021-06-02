Девушка с растущей с каждым годом грудью рассказала о повседневных проблемах

Жительница Австралии с ежегодно увеличивающейся на размер грудью рассказала о повседневных проблемах. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, грудь 18-летней Ани Сент Джеймс (Anya St James) начала активно расти с 13 лет. По словам девушки, с тех пор ее бюст с каждым годом увеличивался на размер и до сих пор продолжает расти. В связи с этим, австралийка страдает от болей в спине, шее и плечах. Помимо этого, она часто сталкивается с нежелательным вниманием со стороны незнакомых людей.

Врачи диагностировали Джеймс гигантомастию — редкое заболевание, связанное с чрезмерной гипертрофией соединительной ткани молочной железы. «Каждая моя грудь размером с голову маленького ребенка. Это равносильно тому, что иметь две детские головы, прикрепленные к грудной клетке. Все тело ломит, это сильно влияет на мою повседневную деятельность», — поделилась девушка.

Австралийка призналась, что не может заниматься спортом из-за болей в спине и тревоги, связанной со взглядами окружающих в ее сторону. «Другие женщины могут танцевать, бегать и прыгать, а я могу делать это только в том случае, если буду обеими руками держать свою грудь, чтобы она не вываливалась наружу. Мужчины пристают ко мне с 13 лет и требуют обнаженные фото. Все говорят, что хотели бы иметь такой же большой бюст, но они не понимают, как мне живется на самом деле!» — сказала Джеймс.

Девушка призналась, что в будущем планирует сделать операцию по уменьшению груди: «Я планирую избавиться от них. Они портят мне жизнь, и мне страшно, во что они могут превратиться к 20 годам».

Ранее в мае подросток потратила сотни тысяч рублей на уменьшение груди из-за внимания мужчин. 18-летняя жительница Вашингтона Лилли Маки (Lilli Maki) рассказала, как мучилась из-за резко увеличившейся груди в подростковом возрасте. По ее словам, она доставляла ряд неудобств: постоянные боли в спине, излишнее внимание окружающих, издевательства со стороны сверстников и сложности с физическими нагрузками.