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Девушка устыдилась своего тела на пляже и сбросила 40 килограммов за полгода

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Фото: @seelincicek

Жительница австралийского города Мельбурн сбросила 40 килограммов за полгода и поделилась секретами похудения. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Как рассказала 24-летняя Селин Чичек (Selin Cicek), раньше она никогда не занималась спортом и не придерживалась конкретных диет, что сказывалось на ее внешнем виде. Однако во время поездки в Турцию героиня устыдилась своего тела, отдыхая на пляже среди других более стройных девушек.

«Я была так не уверена в своем теле — другие выглядели такими подтянутыми, а я выделялась как девушка с избыточным весом. Местные жители говорили мне, что я слишком молода, чтобы быть такой толстой. Я была смущена, шокирована и расстроена, но это заставило меня задуматься о том, сколько вреда я приношу своему здоровью», — призналась визажистка.

По возвращении в Мельбурн Чичек записалась в тренажерный зал, отказалась от сахара, соков и других сладких напитков, перестала заказывать еду в ресторанах быстрого питания и перешла на интервальное голодание. Помимо этого, она придерживается диеты с высоким содержанием белка и старается потреблять продукты без углеводов.

Кроме того, героиня материала тренируется шесть дней в неделю, четыре из которых она посвящает упражнениям для ног, бедер и ягодиц. Ее занятия состоят из высокоинтенсивных силовых тренировок и кардионагрузок. Чичек объяснила, что лучшими упражнениями для набора массы в ягодичной зоне являются приседания со штангой, выпады с гантелями, болгарские сплит-приседания, становая тяга и обратные приседания. Так, в прошлом году австралийка приседала со штангой весом 35 килограммов, но в настоящий момент она способна поднять 100 килограммов и стремится увеличить этот показатель до 120.

«Это трудно, это требует много времени, самоотверженности, жертвенности и силы воли. Вам придется заставлять себя и свое тело так, как никогда раньше, но в конечном итоге, когда вы достигнете своей цели, я обещаю, что вы будете довольны результатом», — заключила Селин Чичек.

Ранее в январе женщина сбросила 60 килограммов без диет и раскрыла метод своего похудения. Она начала проходить 12-недельную оздоровительную программу Second Nature, разработанную национальной службой здравоохранения Великобритании и направленную на снижение веса. За 12 недель англичанка похудела до 67 килограммов.

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