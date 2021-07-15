Модель из России раскрыла секрет быстрого похудения

Популярная модель, переехавшая из России в США восемь лет назад, раскрыла секрет быстрого похудения. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Анастасия Нова (Anastasia Nova) рассказала, что начала подготовку к модным показам купальников, которые прошли в Майами в период с 7 по 12 июля, за семь недель до их начала. Манекенщица приняла участие в дефиле таких брендов, как Matte Collection, Asherah Swimwear, OMG Swimwear и Indigo Wild Swim, а также Mister Triple X и Berry Beachy & Papi Swim.

По словам модели, за семь недель ей удалось похудеть на три килограмма, а также потерять около трех сантиметров в талии. «Моя кожа стала выглядеть намного лучше, волосы стали более блестящими, а ногти окрепли», — призналась Нова.

Знаменитость объяснила, что в течение первой недели пила только свежевыжатые фруктовые соки в неограниченном количестве, поэтому всегда чувствовала себя сытой. «Вы чувствуете себя комфортно, потому что пьете соки столько, сколько требуется вашему организму», — пояснила она.

Согласно материалу, меню следующих пяти дней, помимо соков, включало в себя любые сырые овощи и фрукты, а в последние восемь дней разрешалось готовить их на пару или на гриле. В конце диеты также можно было употреблять в пищу коричневый рис и цельнозерновую пасту.

Фото: Arun Nevader / Getty Images for Art Hearts Fashion

Американка также отмечает, что совсем не ест соль и сахар и не пьет газированные напитки, отдавая предпочтение воде. Вдобавок она исключила из своего рациона все молочные продукты, так как они негативно сказываются на состоянии ее кожи.

Нова подчеркнула, что занималась спортом в привычном режиме, тренируясь три раза в неделю по 40 минут. Чаще всего она предпочитает йогу, пилатес или тренировки без тяжелых весов. Кроме того, модель часто заменяет занятия пешими прогулками.

Ранее в январе женщина похудела на 11 килограммов за восемь месяцев и раскрыла упражнения для идеальных ягодиц. Джулия Мидоус (Julia Meadows) пояснила, что ей удалось снизить вес с 66 до 55 килограммов с помощью диеты, состоящей из полезных продуктов: греческого йогурта, фруктов и курицы.

