Женщина похудела за восемь месяцев и раскрыла упражнения для идеальных ягодиц

Жительница Австралии похудела на 11 килограммов за восемь месяцев и раскрыла свой секрет похудения. Информация появилась на сайте Daily Mail.

36-летняя Джулия Мидоус (Julia Meadows) рассказала журналистам, что была недовольна своим внешним видом, в связи с чем у нее началась затяжная депрессия. Как сообщает издание, по этой причине она решила улучшить состояние своего тела и добиться идеальных ягодиц.

Так, по словам Мидоус, ей удалось снизить вес с 66 до 55 килограммов с помощью диеты, состоящей из полезных продуктов, а именно, смузи, греческого йогурта, фруктов, салата и курицы. «Я готовила еду на несколько дней, поэтому у меня не было соблазна поесть что-то вредное», — пояснила австралийка и добавила, что больше всего на ее похудение повлияло снижение количества сахара.

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Согласно материалу, Мидоус делала высокоинтенсивные интервальные кардиотренировки три раза в неделю, которые также помогли ей избавиться от лишнего веса. «Помимо тренировок, я очень много бегала», — подчеркнула женщина.

Кроме того, героиня материала выполняла упражнения с тяжелыми весами: приседания, выпады и подъемы ног. По словам Мидоус, чтобы увеличить ягодицы, необходимо делать силовые тренировки не менее двух раз в неделю и со временем увеличивать вес для наращивания мышц.

Вдобавок австралийка порекомендовала читателям издания выпивать достаточное количество воды в день. «Я пью около трех литров воды в день и заметила, что состояние моей кожи значительно улучшилось», — заключила она.

В январе девушка устыдилась своего тела на пляже и сбросила 40 килограммов за полгода. 24-летняя Селин Чичек (Selin Cicek) объяснила, что во время поездки в Турцию почувствовала дискомфорт из-за своего внешнего вида, когда отдыхала на пляже среди других более стройных девушек. Тогда она записалась в тренажерный зал и поменяла свой рацион.