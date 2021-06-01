Привлекшая внимание папарацци стройностью модель раскрыла метод своего похудения

Австралийская модель, которая избавилась от 15 килограммов лишнего веса в подростковом возрасте, раскрыла рацион своего питания. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Согласно информации издания, 26-летняя Джейд Танкдорук (Jade Tuncdoruk) привлекла внимание папарацци к своей стройной фигуре на минувшей Неделе моды в Сиднее, Австралия. Ее запечатлели в белой рубашке, коричневом клетчатом пиджаке, бежевых тренче и мини-юбке. Образ модели дополнили коричневые высокие сапоги, белая сумка и солнцезащитные очки.

В материале приводятся выдержки из ее интервью, в котором она рассказала о процессе своего похудения. По словам Танкдорук, в возрасте 16 лет ее вес достиг максимальной отметки и составил 75 килограммов. Тогда девушка приняла решение пересмотреть свое питание, в результате чего она похудела до 56 килограммов. «От ежедневных шоколадного молока, "Макдоналдса" и чипсов я перешла к потреблению фруктов и овощей, рисовых хлебцев, полезных хлопьев или тостов на завтрак», — пояснила она.

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Блогерша худела вместе с сестрой Ясмин (Yasmin). Девушки начали регулярно тренироваться и потреблять максимум тысячу калорий. Героиня материала отметила, что этот метод имеет свои недостатки и подходит не всем. Со временем Тандроук приобщилась к здоровому образу жизни и перестала акцентировать внимание на своем весе и калорийности блюд.

Кроме того, модель начала активно вести страницу в Instagram, чтобы распространять идею любви к себе и своему телу и вдохновлять других женщин. «Я запустила аккаунт, потому что в сети не хватало и образцов для подражания для юных девушек. (...) Мне хотелось, чтобы люди увидели, на что на самом деле похожа жизнь без фильтров, ретуши и наигранности», — заключила австралийка.

В январе Джейд Танкдорук показала способ выглядеть подтянуто на фото. Девушка призналась, что чувствует себя неуверенно из-за широких бедер и целлюлита на ногах и ягодицах. Чтобы сделать хорошее селфи в зеркало, она встает в специальную позу, которая создает иллюзию подтянутых ног и пресса.