Женщина с ожирением сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью

Жительница Бразилии, страдающая от ожирения, смогла похудеть на десятки килограммов и прославиться в соцсетях. Об этом сообщает Daily Star.

«Я не была худой даже в детстве, но в 2014 году, после второй беременности, у меня началось ожирение. Через полгода после родов я уже весила 139 килограммов. Я заболела послеродовой депрессией и пыталась покончить жизнь самоубийством», — призналась 33-летняя Монализа Моура (Monalisa Moura).

Однажды героиня материала решила изменить свою жизнь к лучшему и обратилась в клинику, где хирурги сделали ей резекцию желудка. В результате операции объем органа героини материала уменьшился на 15 процентов. В течение двух лет после процедуры Моуре удалось сбросить 71 килограмм. По словам бразильянки, для поддержания стройной фигуры она регулярно занималась спортом, соблюдала диету и практиковала медитацию.

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Внешние изменения помогли женщине стать известной моделью в Instagram. В настоящий момент на нее подписаны почти 200 тысяч человек. Помимо этого, Моура начала зарабатывать на жизнь чирлидингом, выступая за популярный футбольный клуб Flamengo. В команду болельщиц менеджеры клуба набирают «только самых привлекательных женщин», отмечает издание.

Ранее в июле сообщалось о жительнице Англии, которая страдала от комплексов по поводу внешности и похудела на четыре размера за полгода. 18-летняя Изобель Морри (Isobel Morrey) рассказала, что начала стыдиться своего веса в 11 лет. Героиня материала возненавидела собственное тело из-за безответной любви. Во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, девушка проплакала несколько дней подряд, после чего приняла решение изменить свой рацион.