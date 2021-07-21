Женщина сбросила 30 килограммов и стала бодибилдершей

Британка, решившая похудеть, сбросила 30 килограммов, увлеклась бодибилдингом и выиграла соревнования. Ее историю публикует Daily Mail.

28-летняя Фэй Джайлс (Faye Giles) решила похудеть в 2018 году, когда ее вес начал приближаться к 90 килограммам. Женщина рассказала, что и до этого ходила в спортивный зал и пыталась вести здоровый образ жизни, но часто срывалась. «В какой-то день я могла вообще не есть, а потом съедала четыре порции фастфуда на следующий», — вспоминает Джайлс.

Джайлз решила сделать шаг в сторону изменения образа жизни, когда поняла, что ненавидит себя и свое тело. Она рассказала, что отказывалась фотографироваться с друзьями, а иногда с огромным трудом заставляла себя даже просто выйти из дома.

Женщина отказалась от нездоровых пищевых привычек и начала заниматься с фитнес-тренером. К 2019 году ей удалось согнать 30 лишних килограммов, но она решила не останавливаться на достигнутом. «В спортивном зале меня окружали люди, который готовились к соревнованиям по бодибилдингу. Они очень вдохновляли меня. Я гордилась своим похудением, но этого мне было мало», — рассказывает Джайлз.

Женщина стала профессионально заниматься бодибилдингом, и готовилась принять участие в соревнованиях в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 их отменили. Тем не менее Джайлз не оставила занятия и в июне 2021 заняла первое место на своих первых профессиональных соревнованиях.

Вместо того чтобы объедаться фастфудом, спортсменка шесть раз в день ест яйца, курицу, лосось, рис и овсянку в дни тренировок, а в дни отдыха старается съедать как можно больше овощей и фруктов.

«Теперь у меня намного больше уверенности в себе. Я чувствую, что наконец нашла свою цель», — делится впечатлениями Джайлз.

Ранее сообщалось, что американец сбросил 60 килограммов после того, как получил страшное предупреждение от врача. Во время медосмотра доктор сказал молодому человеку, что если он не изменит образ жизни, то не доживет и до 30 лет.