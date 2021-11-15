Женщина рассказала правду подруге и испортила ее праздник

Пользовательница сайта Reddit под ником ThrowawayTherapy05 поделилась историей о том, как испортила праздник подруге. Женщина не смогла спокойно смотреть на то, как Кейт (Kate) плачет в свой день рождения, и рассказала ей правду: близкие решили устроить для нее вечеринку-сюрприз.

«Моей подруге Кейт исполнилось 25 лет на прошлых выходных. За несколько недель до праздника со мной связался ее парень Роб (Rob) и попросил меня помочь ему устроить вечеринку-сюрприз в честь праздника. Я должна была отвезти Кейт в город на ланч, чтобы мы вдвоем отметили ее день рождения, в то время как Роб и все остальные друзья будут заняты. Но на самом деле все свободны и будут ждать нас в ресторане. Роб арендовал комнату в ресторане и украсил ее», — рассказала автор поста.

Женщина не смогла держать это в секрете. Во время поездки в город Кейт выглядела очень грустной. Подруга пожаловалась, что бойфренд, с которым она встречается уже четыре года, даже не взял выходной, чтобы отметить ее день рождения. «Она начала себя накручивать и заплакала», — вспомнила пользовательница. В итоге она решила рассказать, что именинницу ждет вечеринка, и попросила Кейт выглядеть удивленной, когда все выйдут ее поздравлять.

Когда подруги пришли в ресторан, и к ним вышли друзья, то Кейт не смогла притвориться. Она призналась, что узнала о вечеринке еще во время поездки в машине. Роб сильно разозлился на подругу своей девушки и обвинил ее в испорченном празднике. По его мнению, женщине следовало придумать другой способ убедить подругу в том, что друзья и парень действительно заботятся о ней.

В заключение автор поста поинтересовалась у пользователей, как они оценивают ситуацию. Многие комментаторы поддержали решение рассказчицы сообщить подруге о вечеринке, чтобы успокоить ее. «Вы ехали вместе с подругой, которая была на грани нервного срыва и думала, что никто ее не любит и о ее дне рождении все забыли. Вы почувствовали дискомфорт и решили рассказать ей обо всем, чтобы порадовать ее. В ваших действиях не было ничего плохого», — написал один из юзеров.