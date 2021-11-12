Парень опубликовал зарплатную ведомость 60-х годов и вызвал споры в сети

Пользователь Reddit под ником Underdog_37 опубликовал зарплатную ведомость своего дедушки за 1962 год, который за год заработал 3,5 тысячи долларов. Фотография вызвала споры в комментариях к посту: одни сетовали на то, насколько дороже стала жизнь, а другие заявили, что рост стоимости товаров происходил одновременно с ростом зарплат.

«Дом, машина, вероятно, отпуск каждый год и полная оплата обучения его детей — и все это на годовой доход, который едва покрывает сегодняшнюю арендную плату всего за два месяца», — прокомментировал пост один из пользователей. «Да, все было именно так», — ответил автор публикации. Он добавил, что его дедушка был рабочим на фабрике, а бабушка — домохозяйкой.

Многие пользователи также вспомнили, что в 60-х средняя стоимость домов в США составляла около 12 тысяч долларов, а машин — около 2,5 тысячи долларов. «Он мог купить машину и все еще сохранить треть своего дохода», — добавил один из комментаторов.

Некоторые пользователи не согласились с тем, что жизнь стала дороже, и решили посчитать, сколько заработал бы дедушка автора в 2021 году, если учесть инфляцию. По словам одного из юзеров, сегодня годовой доход мужчины составил бы 32 тысячи долларов. «Даже с поправкой на инфляцию этого едва хватит на одного человека», — возразил ему другой комментатор и добавил, что герой истории не смог бы себе позволить в таком случае и части того, что имел на тот момент.

Ранее пользователи сайта Reddit поделились способами, которые помогают им не тратить лишние деньги. Свои секреты они перечислили в комментариях под постом юзера, попросившего раскрыть неочевидные способы накопить.