В сети перечислили неочевидные способы сэкономить

Пользователи сайта Reddit поделились способами, которые помогают им не тратить лишние деньги. Свои секреты они перечислили в комментариях под постом юзера, попросившего раскрыть неочевидные способы накопить.

«Я ем только собственноручно приготовленную еду», — поделился способом сэкономить lookingForPatchie. По словам автора комментария, отказ от походов в рестораны и доставки еды позволяет сэкономить «тонну денег».

Юзер под ником Prepheckt написал, что сначала покупает товар не по-настоящему: он переводит сумму равную стоимости покупки на сберегательный счет и «относится к этим деньгам так, будто они исчезли». Если желание купить какой-то товар оказывается слишком сильным, то, как объяснил автор комментария, он перечисляет на счет удвоенную стоимость. В конце месяца можно оценить, осталась ли необходимость в покупке. Также пользователь рассказал, что установил «потолок» для расходов, который ни в коем случае нельзя превышать.

Похожим способом поделился еще один пользователь. Покупая товар в онлайн-магазине, он добавляет его в корзину, а затем откладывает момент оплаты на неделю. Таким образом ему удается оценить, действительно ли приобретение необходимо.

AmigoDelDiabla посоветовал научиться самостоятельно ремонтировать вещи, а не вызывать мастера или покупать замену. Пользователям также рекомендовали не ходить в магазин ради развлечения, тем более тем, кто чувствует голод.

Ранее специалисты сервиса BlaBlaCar рассказали россиянам, как можно сэкономить на отдыхе. Туристам посоветовали заранее искать отели или другие места для проживания на специализированных сайтах, а также подписаться на рассылки авиакомпаний, с помощью которых можно потратить меньше денег на дорогу.

