Блогерша нашла написанные 60 лет назад любовные письма и вручила их адресату

Блогерша с ником @citychicdecor рассказала на своей странице в Instagram историю о том, как отправила адресату недоставленные письма, написанные около 60 лет назад. На ее ролик, опубликованный в Instagram в августе, издание Metro обратило внимание в среду, 10 ноября.

Девушка рассказала, что часто посещает антикварные магазины и блошиные рынки, чтобы найти там вещи, которые она могла бы вернуть старым владельцам. Так она нашла любовные письма 60-х годов, написанные солдатом, но так и не доставленные его возлюбленной.

«Когда я увидела эти письма на рынке, я сразу поняла, что это что-то особенное», — призналась девушка. — «Я всегда забираю любовные письма, если на них есть имена или адрес. Но мне впервые удалось вручить их настоящему адресату или близкому члену семьи», — поделилась она.

Девушке удалось найти женщину, которой были предназначены послания. Она связалась с ее двоюродным братом и отправила их ему. По его словам, женщина была в восторге от того, что ей вручили потерянные письма. «Она тогда работала стюардессой в Нью-Йорке», — рассказал он и добавил, что его кузина читала послания со слезами на глазах.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как его матери вернули кошелек с документами, который у нее украли почти 40 лет назад. Автор поста рассказал, что мать лишилась своего портмоне еще в 80-х годах, но недавно ей вернули его обратно. В кошельке остались документы женщины, в том числе и права, на которых сохранилась ее фотография.