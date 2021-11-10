Блогерша посмотрела записи со скрытой камеры и узнала правду о подруге

Блогерша под ником Shaunabby поделилась серией роликов, в которых рассказала, как она узнала правду о подруге, посмотрев записи со скрытой камеры. На видео, опубликованные в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание журналисты The Daily Dot.

В одном из роликов женщина сообщила, что недавно к ней и бойфренду временно переехала подруга. Пока блогерша была на работе, парень изменил ей с гостьей — об этом рассказчице стало известно благодаря записям со скрытой камеры. «Я собираюсь объявить им, что знаю обо всем, когда мой парень войдет в комнату», — уточнила она в подписи к кадрам.

На следующем видео женщина запечатлела конфликт с подругой. Блогерша спросила у гостьи, спала ли она с ее парнем, на что получила отрицательный ответ. Когда в комнату вошел бойфренд, то она обманутая девушка начала кричать на него, после чего набросилась на подругу. «Я не публиковала это видео по личным причинам, но передумала. Смотрите!» — обратилась она к пользователям.

Одну из комментаторш возмутило то, что блогерша первой набросилась на свою подругу. «Почему женщины всегда нападают на женщин, а не на мужчин? Это же проблема отношений», — написала она. «Она напала сначала на женщину, потому что предательство подруги ранит гораздо сильнее, чем измена мужчины», — ответила ей другая пользовательница.

Ранее другой завсегдатай TikTok рассказала, как сделала ДНК-тест и раскрыла тайну, которую хранил ее отец. Девушка обнаружила, что у нее есть 50 братьев и сестер, и узнала, что ее отец был донором спермы.