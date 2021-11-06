Блогершу из России раскритиковали за видео в обтягивающих лосинах на фоне мечети

Блогершу Пепеляеву раскритиковали за видео в лосинах на фоне мечети Кул-Шариф в Казани

Блогершу Дарью Пепеляеву раскритиковали за видео в TikTok, на котором она позирует в обтягивающих лосинах на фоне мечети Кул-Шариф в Казани. Внимание на это обратило издание KazanFirst.

Журналисты уточнили, что пользователи социальной сети обвинили девушку в отсутствии воспитания, неуважении культуры и традиций, а также призвали привлечь ее к ответственности за оскорбление чувств верующих.

Позднее девушка удалила видеозапись из своего профиля в TikTok.

Ранее российскую порноактрису и Instagram-модель Риту Фокс (Ксения Дамова) арестовали на 14 суток из-за провокационного фото на фоне Кремля, на котором она запечатлена с оголенными ягодицами. Девушку признали виновной в нарушении части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Позже она заявила, что не преследовала цели никого оскорбить.