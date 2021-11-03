Российскую порноактрису арестовали из-за провокационного фото на фоне Кремля

Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток российскую порноактрису, Instagram-модель Ксению Дамову, известную под псевдонимом Рита Фокс, из-за провокационного фото на фоне Кремля. Девушку опубликовала фото, на котором стоит справа от Исторического музея с оголенными ягодицами. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Девушку признали виновной в совершении преступления по части 1 статьи 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»).

В своем Telegram-канале Фокс заявила, что всегда была патриотом и что снимок был сделан в первый раз, когда она решила посмотреть на Кремль и Красную площадь. «Я просто не могла не сфотографировать столько всего любимого и красивого: Россия, Москва, Кремль, Красная Площадь, я и моя попа в боди», — написала порноактриса, добавив, что не преследовала цели никого оскорбить.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая устроила откровенную фотосессию в стрингах в центре города. Блогер опубликовала летом в социальных сетях фото и видео, сделанные на фоне Исаакиевского собора. На кадрах девушка задрала юбку и продемонстрировала оголенные ягодицы.