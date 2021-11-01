Девушка познакомилась с матерью бойфренда и услышала от нее необычную просьбу

Пользовательница TikTok под ником @chronicallychill рассказала историю о том, как однажды прошло знакомство с семьей ее бывшего парня. Она была очень удивлена, когда услышала от его матери необычную просьбу: женщина убеждала ее позволить ему встречаться с другими девушками.

Девушке было 15 лет, когда 17-летний бойфренд пригласил ее на ужин, чтобы познакомиться с его семьей. За разговором они обсуждали совершеннолетие парня, которое должно было скоро наступить. День рождения он планировал отпраздновать в ночном клубе. По словам девушки, за столом родственники парня начали обсуждать то, что ей меньше 18 лет и что поэтому она не сможет посетить праздник, а молодой человек не получит полный опыт общения с девушками в клубе из-за того, что состоит в отношениях.

«Они открыто говорили о том, что он с друзьями планирует хорошо провести время с девушками и сможет привезти их домой», — рассказывает девушка. Автор видео призналась, что сначала подумала, что так он хотел с ней расстаться. Позже она поняла, что он хотел получить разрешение на то, чтобы он мог изменять ей с другими девушками в клубе в его день рождения.

«Его мама согласилась с тем, что это была очень разумная просьба», — добавила девушка. Женщина повторила, что это случится только в его день рождения, и попросила ее согласиться. Она отказалась и позже поругалась с парнем по его инициативе. «Когда мы пошли домой после этого, он ругал меня за то, что я поставила его в неудобное положение перед матерью», — заключила она.

В комментариях многие пользователи осудили поведения парня и его матери и поинтересовались, рассталась ли с ним девушка после этой ситуации. Она рассказала, что они закончили отношения только через месяц. «Он бросил меня по смс в мой день рождения», — ответила девушка. По словам автора видео, это была очень забавная просьба, так как после этого он много раз ей изменял.