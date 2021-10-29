Женщина выделила миллион рублей в месяц на содержание молодого любовника

Пользовательница TikTok из США под ником @julie.withthebooty выделила 15 тысяч долларов (миллион рублей) в месяц на содержание молодого любовника. Подробностями она поделилась в своем аккаунте.

44-летняя Джули на 15 лет старше избранника. Женщина покупает ему все, что он пожелает, а он взамен делает все, о чем она попросит. Помимо этого, Джули ежемесячно дает партнеру крупную сумму денег. Она призналась, что раньше платила больше, но стала строже после того, как мужчина совершил ошибку: забыл почистить ее бассейн.

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Американка считает, что многим мужчинам нравится встречаться с женщинами постарше, потому что с ними спокойнее, и они не устраивают драм. Она добавила, что уверена в себе на 100 процентов и не боится, что избранник бросит ее ради молодой девушки.

Ранее сообщалось, что жительница Мичигана, США, 21-летняя Николь Даунс нашла щедрого 54-летнего бойфренда, который покупает ей все, что она пожелает, и разозлила пользователей сети. Девушка нашла способ ответить на ядовитые замечания комментаторов: заявила, что она слишком хороша, чтобы работать.