54-летний мужчина начал встречаться с 21-летней девушкой и разозлил ее родителей

В Калифорнии, США, 57-летний Джонатан Юбэнкс женился на девушке на 33 года моложе и разозлил ее родителей. Об этом сообщает Daily Star.

Несколько лет назад на тот момент 54-летний Юбэнкс развелся с женой и переехал в новую квартиру. Вскоре он познакомился с соседкой по имени Роксана, которой тогда был 21 год. Мужчина и девушка сразу нашли общий язык и в первый день знакомства проговорили до глубокой ночи. Тогда американец не знал, сколько лет его новой знакомой.

Вскоре Юбэнкс и Роксана начали встречаться, и девушка рассказала, сколько ей лет. По словам мужчины, он был шокирован, потому что по разговорам его избранница казалось более взрослой. Американец, в свою очередь, признался девушке, что у него есть две дочери, которые старше ее почти на 10 лет.

Семья Юбэнкса приняла его избранницу, а дочери стали в шутку называть девушку матерью. С родителями Роксаны ситуация сложилась иначе — они были категорически против ее отношений с мужчиной в несколько раз старше. Однако, несмотря на протест матери и отца, американка вскоре вышла замуж за возлюбленного. Ее родители отказались присутствовать на свадьбе.

В будущем пара планирует завести ребенка. По словам мужчины, он готов сидеть с младенцем, пока его молодая жена строит карьеру.

Ранее сообщалось, что пара с разницей в возрасте в 24 года рассказала об осуждении со стороны друзей. Несмотря на это, влюбленные счастливы в браке.