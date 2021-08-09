45-летняя женщина влюбилась в 16-летнего подростка и прожила с ним 15 лет

60-летняя Мэрилин Баттиджиг (Marylin Buttigieg) и ее 31-летний муж Уильям Смит (William Smith) из английского города Кроули, графство Западный Суссекс, отметили 12-ю годовщину свадьбы и 15 лет совместной жизни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мать семерых детей Баттиджиг познакомилась с будущим избранником в 2006 году, когда Смиту было 16 лет. Подросток дружил с сыном женщины и часто приходил к ней домой. По словам влюбленных, они сразу почувствовали взаимное притяжение, но молодой человек не решался поддаться своим чувствам, потому что боялся осуждения.

Тем не менее, отношения между ними все же начали стремительно развиваться, и в апреле 2009 года пара поженилась. Многие родные и друзья супругов перестали с ними общаться. От Баттиджиг отвернулись шесть детей из семи, теперь женщина общается только с одним сыном — другом ее мужа. Смит потерял связь со всеми членами своей семьи.

«Мы побывали в аду. Даже сейчас нам в шины вбивают гвозди, а меня называли педофилкой несчетное количество раз. Люди просто не могут оставить нас в покое», — рассказала Баттиджиг. Муж и жена добавили, что, несмотря на все трудности, они не жалеют о своем выборе. «Я знал, что между нами происходит что-то особенное. Она была и остается женщиной моей мечты», — сказал Смит.

Сейчас супруги собирают деньги на съемку фильма о своей истории любви. Они хотят рассказать о себе людям и изменить отношение к парам с разницей в возрасте.

Ранее сообщалось, что влюбленные из США с 37-летней разницей в возрасте прославились в Tiktok благодаря видео, на которых они танцуют и целуются. Комментаторы предположили, что мужчина завязал эти отношения только потому, что его избранница богата.