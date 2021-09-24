Пара с разницей в возрасте в 24 года рассказала об осуждении со стороны друзей

Пара из Шотландии с 24-летней разницей в возрасте рассказала об издевках и осуждении со стороны друзей и незнакомых людей. Об этом сообщает Daily Mirror.

34-летняя Лорен Кенн познакомилась со своим будущим мужем, 58-летним Биллом Кенном, когда ей было 24 года. Пара впервые встретилась в караоке десять лет назад. В тот вечер Лорен и Билл поняли, как много между ними общего. Однако тогда женщина не догадывалась, что ее новый знакомый на 24 года старше, и что когда-то они поженятся.

В течение нескольких лет будущие муж и жена периодически пересекались на вечеринках, но у Лорен тогда был молодой человек, и поэтому Билл оставался для нее просто знакомым. В 2013 году Лорен рассталась с парнем, и Билл предложил ей стать его девушкой. «Тогда Билл сказал, что ему скоро исполняется 50 лет. Он был старше, чем я думала. Но мне было все равно», — сказала Кенн. Вскоре также выяснилось, что у мужчины есть пять детей от предыдущего брака, и один из сыновей был всего на несколько лет младше Лорен.

Влюбленные рассказали об отношениях друзьям и родным. Их семьи приняли их выбор, а вот друзья Билла, напротив, осудили пару. Они посчитали, что Билл слишком стар для своей избранницы.

По словам Лорен, люди на улицах часто глазеют на них с мужем. Однажды в баре незнакомый мужчина даже обозвал шотландца педофилом. Нередко Билла называют дедушкой Лорен. Несмотря на давление со стороны, пара продолжала развивать отношения, и в 2015 году шотландцы сыграли свадьбу. В их браке родилась дочь по имени Эмили-Роуз.

«Билл — лучшее, что когда-либо случалось со мной, и его возраст никогда не будет иметь значения», — отметила Кенн.

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