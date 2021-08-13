24-летний мужчина сделал предложение 61-летней возлюбленной

В США 24-летний Куран Маккейн (Quran McCain) сделал предложение 61-летней возлюбленной Шерил Макгрегор (Cheryl McGregor), несмотря на 37-летнюю разницу в возрасте. Об этом сообщает Mirror.

Маккейн познакомился с будущей невестой, когда ему было 15 лет — в 2012 году он работал в ресторане быстрого питания вместе с сыном Макгрегор. После увольнения он потерял связь с женщиной на восемь лет. Вновь они встретились в ноябре 2020 года, тогда же между ними вспыхнули романтические чувства.

Теперь влюбленные регулярно снимают ролики в TikTok — на кадрах они целуются и танцуют. «Несмотря на разницу в возрасте, мы никогда не думаем об этом, потому что Шерил очень молода душой и сердцем», — отметил Маккейн. Будущие супруги рассказали, что у них «фантастическая сексуальная жизнь», и они даже создали аккаунт в социальной сети OnlyFans, куда выкладывают откровенные видео.

Пара планирует свадьбу в ближайшее время. Некоторые комментаторы в TikTok предполагают, что американец хочет жениться на женщине в несколько раз старше его из-за того, что она богата. Макгрегор также приходится периодически давать отпор ненавистникам, которые называют ее 100-летней старухой. «Вместе мы заблокировали больше 700 тысяч аккаунтов ненавистников», — рассказали влюбленные.

Многие пользователи, напротив, поддерживают будущих мужа и жену. Один из них написал: «Все, кто ненавидят их, недовольные своей жизнью люди. Счастья влюбленным!»

Ранее сообщалось, что 60-летняя женщина и ее 31-летний муж из английского города Кроули, графство Западный Суссекс, отметили 12-ю годовщину свадьбы и 15 лет совместной жизни. Мать семерых детей познакомилась с будущим избранником в 2006 году, когда ему было 16 лет.

