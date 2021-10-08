21-летняя девушка нашла щедрого 54-летнего бойфренда и разозлила людей

Жительница Мичигана, США, 21-летняя Николь Даунс нашла щедрого 54-летнего бойфренда, который покупает ей все, что она пожелает, и разозлила людей в сети. Об этом сообщает The Sun.

Три года назад Даунс познакомилась с на тот момент 51-летним Майклом. Пара начала встречаться, и девушка долгое время скрывала отношения с мужчиной старше ее на 33 года. В августе прошлого года американка решилась рассказать про избранника в своем аккаунте в TikTok.

Теперь Даунс регулярно выкладывает видео, в которых показывает подарки, которые ей дарит Майкл. Мужчина воплощает в жизнь все ее мечты: оплачивает увеличение губ, подтяжку ягодиц, покупает дизайнерские сумки и одежду. Многие пользователи негативно отреагировали на ролики, обвинив американку в том, что она — содержанка, которая встречается со «старым» мужчиной только ради денег.

Девушка нашла способ ответить на ядовитые замечания пользователей: заявила, что она слишком хороша, чтобы работать, и начала снимать шуточные видео, в которых разными способами вытягивает из Майкла деньги.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии, США, 57-летний Джонатан Юбэнкс женился на девушке на 33 года моложе его и разозлил ее родителей. Отец и мать американки отказались присутствовать на свадьбе.

