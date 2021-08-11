47-летний мужчина «впервые по-настоящему влюбился» в 19-летнюю девушку

47-летний Джереми Пратико (Jeremy Pratico) из Вермонта, США, преодолел почти шесть тысяч километров, чтобы встретиться с возлюбленной, которая младше его на 28 лет. Об этом сообщает Mirror.

Пратико познакомился с 19-летней Шарлин Чалтин (Charline Chaltin) из Брюсселя в интернете в 2020 году. «Я разместила фотографию в Facebook-сообществе, посвященном музыкальной группе 21 Pilots, и спросила у пользователей, какая у них любимая песня. Джереми ответил, но я не отреагировала на его комментарий, а потом он нашел меня в Instagram, и мы начали общаться», — рассказала Чалтин.

По словам Джереми и Шарлин, они быстро поняли, что между ними много общего, и стали общаться каждый день. В течение года пара переписывалась, а 30 июня американец отправился в Бельгию, чтобы впервые лично встретиться с девушкой. Влюбленные провели вместе восемь дней, и за это время мужчина успел познакомиться с родителями Шарлин.

«Я очень незрелый для своего возраста, а Шарлин, наоборот, очень зрелая для своего возраста. Никто из нас не замечает разницы в возрасте, потому что она взрослая в душе, а я — молодой», — сказал Пратико. Родители обоих влюбленных приняли выбор детей. Сами они добавили, что не сталкивались с осуждением со стороны общества.

В июле американец вернулся домой и теперь планирует приехать в Бельгию на Рождество. Пока пара продолжает регулярное общение в интернете и строит совместные планы на будущее.

«Я думал, что влюблялся раньше, но оказалось, что я впервые по-настоящему влюбился в Шарлин. Мой мир перевернулся с ног на голову, и это самое лучшее, что было в моей жизни», — заключил Пратико.

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