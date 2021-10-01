Девушка взглянула на мусорное ведро бойфренда и заподозрила его в измене

21-летняя девушка поделилась историей о том, как заподозрила бойфренда в измене, обнаружив в мусорном ведре в его ванной комнате необычный предмет. Свой рассказ она опубликовала на Reddit.

Автор поста объяснила, что они с возлюбленным не живут вместе, но часто бывают друг у друга в гостях. Однажды утром после того, как девушка осталась у бойфренда на ночь, парень ушел раньше из дома.

Когда героиня истории собиралась, она взглянула на мусорную корзину в ванной и заметила в ней подозрительный предмет: розовую обертку от средства женской гигиены. Находка насторожила рассказчицу, так как она пользуется подобными товарами в голубой упаковке.

«Я паниковала. Весь день. Я сходила на занятия, затем на работу, а потом вернулась к нему. Мы съели ужин, который я приготовила, но все это время я думала о том, как поговорить с ним о находке», — призналась автор поста.

После ужина она спокойно сказала бойфренду, что ни в чем не обвиняет его, и попросила объяснить появление загадочного предмета в корзине. В ответ на это парень рассмеялся, отвел ее в другую комнату и попросил открыть контейнер, стоявший на полке. В нем девушка обнаружила чистящие салфетки в розовых упаковках. «Кто вообще пользуется розовыми чистящими салфетками?» — с иронией заключила рассказчица.

Ранее TikTok-блогерша по имени Николь Мур (Nicole Moore) перечислила несколько признаков, которые могут указывать на неверность партнера. По ее словам,прежде всего стоит насторожиться, если возлюбленный нервничает, когда трогают его телефон.