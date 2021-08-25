Мужчина украл кольцо у бывшей жены и поссорился с невестой

Пользовательница Reddit AITA_Ringiring поделилась историей о том, как бывший муж украл у нее фамильное кольцо, чтобы подарить его новой возлюбленной. Потерпевшая вызвала полицейских в дом экс-супруга, после чего мужчина поссорился с новой невестой.

Автор поста рассказала, что в 2020 году рассталась с мужем Эваном (Evan) после двух лет брака. По ее словам, причиной стали постоянные измены супруга. После развода женщина продолжила общаться с его бабушкой Эрикой (Erica). «Мы с ней сблизились практически сразу после первой встречи, потому что у нас оказалось много общего. Мы любим готовить, заниматься рукоделием и ухаживать за цветами», — поделилась пользовательница.

Развод внука стал ударом для Эрики. «Бабушка попросила, чтобы я оставила у себя фамильное помолвочное кольцо, которое мне подарил Эван. Она заявила, что оно предназначено не для избранницы внука, а для женщины, которая станет ей как дочь», — вспомнила она. Через несколько месяцев после развода с ней связался бывший муж и потребовал, чтобы она вернула кольцо, так как он собирался подарить его своей невесте. Рассказчица отказалась.

Тогда мужчина тайком забрался в дом экс-супруги, пока она была в спортзале, и похитил украшение. Потерпевшая обратилась в полицию, и правоохранители пришли к Эвану и отобрали у его возлюбленной кольцо. «С тех пор он стал постоянно писать мне сообщения о том, что невеста грозит бросить его, если он не вернет кольцо. Я сказала Эвану, что он не получит украшение назад», — отметила пользовательница.

В комментариях к посту некоторых удивило то, что новая невеста мужчины захотела носить кольцо, принадлежавшее его бывшей жене. «Мне бы было противно, если бы мужчина сделал мне предложение, используя то же кольцо, которое он дарил бывшей», — поделилась одна из пользовательница. При этом многие встали на сторону рассказчицы. Она написали, что женщина не обязана возвращать помолвочное кольцо, и обратили ее внимание на то, что украшение было подарком Эрики, а не бывшего мужа.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что ее свекровь оплатила их с мужем свадьбу и без предупреждения пришла на торжество в сопровождении бывшей жены сына.