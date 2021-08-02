Неожиданная реакция мужчины на подарок от девушки насторожила пользователей сети

Пользовательница Reddit пожаловалась на неожиданную реакцию своего возлюбленного, получившего от нее подарок на день рождения. Ответ мужчины насторожил пользователей сети, поэтому комментаторы предложили девушке поскорее расстаться с возлюбленным. На историю обратило внимание The Mirror.

Автор поста рассказала, что тщательно выбирала подарки для партнера. Она купила ему новую видеоигру, которую тот давно хотел, и футболку. Но после получения подарков 21-летний мужчина перестал с ней общаться.

«Я спросила его, в чем дело, и он наконец сказал. По его мнению, несправедливо было дарить ему подарок на день рождения, я якобы манипулировала им… Он сказал, что я пыталась заставить его чувствовать себя обязанным», — написала девушка.

Удивленная пользовательница Reddit попыталась убедить возлюбленного, что ему не обязательно дарить что-то в ее день рождения — будет достаточно одной открытки. Мужчина в ответ на это заявил, что не знает, смогут ли они быть вместе.

В сети негативно восприняли поступок именинника. Комментаторы написали, что главным манипулятором во всей этой истории является именно мужчина. «Он жесток. И неважно, страдал он от жестокого обращения в прошлом или нет. Исправлять его — не ваша работа», — выразил свое мнение юзер. «Беги от него», — посоветовал другой.

Ранее пользователь Reddit с ником RejectedBlueJay поделился историей о том, как был разрушен брак его родителей. Причиной этого стал мобильный телефон, который юзер обнаружил, когда искал подарок на свой день рождения.

