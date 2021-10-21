Блогерша запросила свои личные данные у крупного интернет-магазина и удивилась

TikTok-блогерша с ником @my.data.not.yours решила узнать, сколько ее личной информации собрал крупный интернет-магазин Amazon. Отправив запрос и получив результаты, девушка крайне удивилась. На ее ролик, опубликованный в TikTok в начале сентября, издание Metro обратило внимание в среду, 20 октября.

Блогерша обратилась в компанию с просьбой прислать ей все данные о ней, в том числе и информацию, собранную при помощи умной колонки Алексы от Amazon. Оказалось, что компания хранила более 3,5 тысячи записей, полученные со смарт-гаджета. Информация включала в себя местоположение девушки и контакты ее семьи и друзей. При этом блогерша отметила, что не помнит, что давала устройству доступ к некоторым из перечисленных данных.

В одном из присланных файлов содержались точные координаты ее дома. Девушка призналась подписчикам, что чувствует себя небезопасно из-за такого открытия.

Представители Amazon в ответ на претензии блогерши заявили, что доступ ко всем своим личным файлам, хранящимся на серверах компании, может получить любой другой пользователь. Для этого необходимо отправить запрос в службу поддержки Amazon. Они также отметили, что гарантируют всем пользователям прозрачность процедуры.

В комментариях под роликом подписчики блогерши удивились тому, что девушка не знала об этой опции. Некоторые из них отметили, что людям стоит внимательнее читать правила и условия компании, прежде чем соглашаться со всеми соглашениями.