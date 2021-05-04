Объяснена необходимость слежки за пользователями в Facebook и Instagram. После обновления операционной системы iOS до версии 14.5 в социальных сетях начали появляться уведомления о сборе персональных данных пользователей, сообщает The Verge.

Так, в уведомлениях говорится, что сбор информации позволяет компаниям «не взимать плату за использование».

Первым на поступающие при обновлении сообщения обратил внимание обозреватель Ашкан Солтани (Ashkan Soltani) на своей странице в Twitter. Facebook попросил пользователя разрешить слежку за его активностью онлайн в том числе для того, чтобы принадлежащие компании соцсети оставались бесплатными.

Как отмечает издание, в новой версии iOS была внедрена функция App Tracking Transparency. После установки обновления все приложения должны будут запрашивать и получать согласие на «отслеживание действий пользователя в интернете». При этом ранее они могли делать это по умолчанию.

Ранее в апреле ирландская комиссия по защите данных завела дело против корпорации Facebook. Надзорное ведомство намерено провести расследование крупной утечки пользовательских данных из соцсети и выяснить, нарушил ли IT-гигант правила защиты личной информации.

В начале апреля стало известно, что личные данные более полумиллиарда пользователей Facebook из 106 стран утекли в сеть. На хакерском форуме появились имена, локации, даты рождения, телефонные номера и другие сведения 533 миллионов человек, среди них почти десять миллионов пользователей из России.